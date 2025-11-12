Сборная Украины U-19 разгромно обыграла Албанию в отборе на Евро-2026
Сине-желтые уверенно начали квалификацию
1 день назад
Сегодня, 12 ноября, молодежная сборная Украины U-19 уверенно стартовала в квалификации чемпионата Европы 2026 года, разгромив Албанию со счетом 3:0.
Команда Дмитрия Михайленко вышла вперед на 34-й минуте. Богдан Редушко успешно замкнул подачу с правого фланга на дальней штанге.
На 74-й минуте преимущество украинцев увеличил Богдан Попов, точно пробив с нескольких метров.
Окончательный результат установил Александр Каменский. На 88-й минуте он ворвался в штрафную площадь и нанес точный удар в ближний угол ворот.
Следующий матч Украина проведет против Черногории 15 ноября в 13.00, а завершит отборочный цикл встречей со Словакией, которая состоится 18 ноября.
Квалификация на Евро-2026
Украина U-19 — Албания U-19 - 3:0
Голы: Редушко, 34, Попов, 74, Каменский, 88.