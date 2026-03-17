Александр Сукманский

19-летний форвард Динамо Матвей Пономаренко продолжает впечатляющую голевую серию в Украинской Премьер-лиге.

В настоящее время Пономаренко забивает в шести матчах подряд, оформив 8 голов: Оболони (один), Полесью (два), Эпицентру (два), Руху (один), Вересу (один), Кудривце (один).

В истории чемпионатов Украины более длинные голевые серии фиксировались лишь у двух игроков, обоих из Шахтера: Алекса Тейшейры – 10 матчей подряд и 7 матчей подряд, Андрея Воробья – 7 матчей подряд

Таким образом, серия Матвея Пономаренко в настоящее время является третьей по продолжительности в истории УПЛ.