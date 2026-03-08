Дубль Пономаренко принес Динамо волевую победу над Полесьем
Победа позволила бело-синим набрать 35 очков
В матче 19-го тура УПЛ киевское Динамо на выезде оказалось сильнее Полесья. Матч завершился вольевой победой гостей.
Сначала арбитры отменили взятие ворот от Линдона Эмерллаху из-за фола в атаке, однако уже на 32-й минуте хозяева все же вышли вперед — Алексей Гуцуляк четко реализовал пенальти. Киевляне сумели вернуться в игру перед самым перерывом — на первой добавленной минуте Матвей Пономаренко восстановил паритет.
Во втором тайме нападающий Динамо оформил дубль, воспользовавшись ассистом Александра Пихальонка. Несмотря на финальный штурм Полесья, счет остался неизменным.
УПЛ. 19-й тур
Голы: Гуцуляк, 40, пен. – Пономаренко, 45+2, 60
Победа позволила бело-голубым набрать 35 очков и вплотную приблизиться к житомирцам, которые с 36 баллами в настоящее время удерживают третью позицию.
