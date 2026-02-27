Форвард Динамо Матвий Пономаренко после уверенной победы над Эпицентром со счетом 4:0 поделился мыслями о своей нынешней результативности. 20-летний нападающий в этой встрече оформил дубль и продолжил яркую серию: всего на его счету уже шесть голов в пяти последних матчах.

Пошли голы. Вот уже в котором матче подряд забиваю, поэтому не могу сказать, что не пошли.

У каждого нападающего есть задача забивать и стараться в каждом матче как можно больше. Я считаю, каждый нападающий должен ставить перед собой цели и, в каком бы чемпионате ни играл, становиться лучшим бомбардиром. Поэтому всегда рад забивать.

Во-первых, больше игрового времени стало, поэтому, наверное, и голы пришли. Больше, возможно, какой-то веры в себя. Нет этого мандража, потому что раньше действительно был мандраж, и из-за этого было трудно играть.

Возможно, что-то поменялось в голове, какая-то ментальность, еще что-то, потому что уже не с... Не то, что не обращаю внимание, а то, что выхожу и действительно стало легче играть в моральном плане. Возможно, за счет этого и пошли забитые голы, потому что, плюс поменялся тренерский штаб, начали верить в молодых, давать шанс, поэтому, наверное, вот так вот.

И сам немного поменялся, я считаю, в голове. Плюс и с психологом спортивным немного работал. Поэтому это, я так скажу, было нелегко. Возможно, помощь родителей, которые всегда говорили, поддерживали. Вот за счет этого я, наверное, и стал немного лучше.