Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих ожиданиях перед матчем пятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 против Украины, который пройдет 13 ноября. В предыдущем поединке между этими командами сильнее оказались подопечные Дидье Дешама, выиграв со счетом 2:0.

«От имени всей французской команды и персонала, все знают, насколько особенным будет завтрашний день. Мы хотим, чтобы французы поняли, что есть вещи гораздо важнее, чем квалификация на чемпионат мира.

Мы знаем, что это будет не радостный день, но мы хотим, чтобы французы поняли, что празднование этой даты важно. Мы попытаемся вызвать улыбки на лицах людей, которые придут на стадион завтра! Мы не отстранены от этого, поэтому хотели выразить свои мысли всем французам.

Первый матч против Украины был сложным. У них было несколько отличных моментов; если бы футбол был справедливым, они должны были бы забить. Это будет нелегкий поединок, но квалификация зависит от нас. Мы хотим продолжать наш прогресс и выигрывать все домашние матчи», — сказал Мбаппе для Le Parisien.