Килиан Мбаппе, как и раньше, пытается найти оптимальный способ решения проблемы с коленом, которая беспокоит его с начала декабря. После встречи с Сельтой 7 декабря нападающий начал ощущать боль, а впоследствии даже был вынужден пропустить матч Лиги чемпионов против Бенфики.

Как сообщает Dario As, после одной из недавних тренировок, когда неприятные ощущения снова усилились, француз решил взять паузу и проконсультироваться с другими специалистами, чтобы уточнить диагноз и определить дальнейший план действий.

По данным источника, вариант с операцией рассматривается, однако хирургическое вмешательство может поставить под сомнение участие форварда в чемпионате мира 2026 года. Именно поэтому игрок склоняется к консервативному лечению. Точных сроков восстановления пока не называют, но Мбаппе понимает, что ему необходимо полностью устранить проблему, прежде чем возвращаться к полным нагрузкам. В текущем сезоне-2025/26 Мбаппе провел 33 матча, забил 38 мячей и отдал шесть результативных передач.

