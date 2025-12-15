Мадридский Реал отклонил одно из самых громких предложений за всю историю футбольного рынка.

Саудовский Аль-Хилаль был готов выложить 350 миллионов евро за трансфер Килиана Мбаппе, а самому французу предложить контракт с окладом около 300 миллионов евро в год. Несмотря на астрономические суммы, руководство мадридского клуба даже не начало переговоры.

В стане мадридцев Мбаппе рассматривают как ключевой элемент долгосрочного проекта и один из символов будущей команды. Сам нападающий также не проявил интереса к переезду, сделав выбор в пользу спортивных целей, а не финансовых.

Таким образом, Реал четко очертил свою позицию на трансферном рынке, дав понять, что лидеры команды не продаются ни при каких условиях, об этом сообщило Fichajes.net.

Ранее Реал выиграл в гостях у Алавеса.