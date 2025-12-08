Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе получил травму во время встречи 15-го тура Примеры против Сельты. По информации AS, футболист сломал мизинец на левой руке еще в ходе матча, однако смог провести игру до финального свистка.

Поединок, который состоялся 7 декабря, завершился поражением мадридцев 0:2.

Несмотря на травму, ожидается, что Килиан Мбаппе будет готов выйти на поле уже 10 декабря, когда Реал встретится с Манчестер Сити в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Источник отмечает, что медицинский штаб клуба не видит рисков для участия нападающего в этом поединке.

Отдельно сообщается, что защитник Эдер Милитао также получил травму в игре с Сельтой. Ее характер в клубе пока не детализировали.

В текущем сезоне Мбаппе демонстрирует высокую результативность: в 25 матчах за Реал и сборную Франции у него уже на счету 30 забитых мячей и семь ассистов.