Павел Василенко

Килиан Мбаппе снова доказал, что Лига чемпионов – его стихия. В матче второго тура группового этапа сезона 2025/26 француз оформил хет-трик в разгроме Реала над Кайратом – 5:0.

Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо подчеркнул, что после болезненного поражения от Атлетико (2:5) команде нужен был реванш.

«Это было непросто после такого путешествия, но у нас есть Мбаппе. Он завершает почти каждый момент и на пороге фантастического сезона».

Этот хет-трик стал для Мбаппе юбилейным – 58-м, 59-м и 60-м голом в Лиге чемпионов. Он обошел Томаса Мюллера (57) и теперь уступает только Криштиану Роналду (140), Лионелю Месси (129), Роберту Левандовскому (105), Кариму Бензема (90) и Раулю (71).