Мбаппе вошел в историю Лиги чемпионов: хет-трик, превосходство над Мюллером и погоня за Месси и Роналду
Француз отлично начал новый сезон
около 5 часов назад
Фото - Getty Images
Килиан Мбаппе снова доказал, что Лига чемпионов – его стихия. В матче второго тура группового этапа сезона 2025/26 француз оформил хет-трик в разгроме Реала над Кайратом – 5:0.
Главный тренер «сливочных» Хаби Алонсо подчеркнул, что после болезненного поражения от Атлетико (2:5) команде нужен был реванш.
«Это было непросто после такого путешествия, но у нас есть Мбаппе. Он завершает почти каждый момент и на пороге фантастического сезона».
Этот хет-трик стал для Мбаппе юбилейным – 58-м, 59-м и 60-м голом в Лиге чемпионов. Он обошел Томаса Мюллера (57) и теперь уступает только Криштиану Роналду (140), Лионелю Месси (129), Роберту Левандовскому (105), Кариму Бензема (90) и Раулю (71).