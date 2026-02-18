Хавбек Манчестер Юнайтед Матеус Кунья высказался о фанате красных дьяволов Фрэнке Айлетте, который решил отрастить волосы, пока команда не выиграет 5 матчей подряд. Его слова приводит DAZN

По его мнению, ажиотаж вокруг Айлетта обесценивает то, что МЮ начал демонстрировать стабильные результаты, держась в зоне ЛЧ.

Людей больше волнуют 5 побед из-за стрижки, чем из-за 15 очков. Меня больше интересуют 15 очков, меня абсолютно не волнует его прическа.

Мы иногда говорим об этом, но это нас не очень мотивирует. Мы не считаем это крутым. Никто так не хочет, чтобы мы добились 5 побед, как мы сами.

Но мне кажется, это давление из-за его стрижки немного затмевает всю ту красоту, которая могла бы быть в этом сезоне, понимаете?, - объяснил Кунья.