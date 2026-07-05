Александр Сукманский

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Мексики на легендарном стадионе Ацтека в Мехико встретится со сборной Англии. Хозяева турнира попытаются продолжить свою историческую беспроигрышную серию на домашней арене и впервые выбить англичан из плей-офф мундиаля. Игра начнется 6 июля в 3:00.

Смотрите Чемпионат мира FIFA на MEGOGO

Мировой футбольный турнир — событие, которого мы ждали 4 года. Это лето большой игры, и букмекерский бренд GGBET встречает его со всем, что любит настоящий фанат: глубокой линией, одними из лучших коэффициентов и атмосферой праздника! Включай матчи, лови эмоции, болей с GGBET!

Мексика уверенно проводит домашний чемпионат мира. Команда сыграет уже четвертый из пяти возможных матчей на Ацтеке, где за всю историю официальных турниров потерпела лишь два поражения. На мундиалях в Мехико мексиканцы не проигрывали ни разу, одержав восемь побед и дважды сыграв вничью, а также выиграли шесть последних матчей подряд.

В 2026 году команда остается непобежденной на международной арене, одержав десять побед при двух ничьих. На нынешнем чемпионате мира мексиканцы выиграли все четыре матча, не пропустив ни одного мяча. В 1/16 финала они обыграли Эквадор со счетом 2:0.

Англия, в свою очередь, в предыдущем раунде победила ДР Конго со счетом 2:1, однако игра команды оставила неоднозначное впечатление. Подопечные Томаса Тухеля регулярно достигают нужного результата, но их выступления пока не выглядят убедительными.

Дополнительным испытанием для англичан станет высота над уровнем моря, так как стадион Ацтека расположен на высоте более 2200 метров. Именно поэтому сборная Англии планирует прибыть в Мехико как можно позже, чтобы минимизировать влияние высоты на физическое состояние футболистов.

Последние четыре очные встречи завершились победами Англии. Также англичане обыгрывали мексиканцев на чемпионате мира 1966 года, который впоследствии завершился их единственным титулом чемпионов мира.

Среди игроков, за которыми стоит следить, в составе Мексики выделяется Рауль Хименес, который хорошо знаком с английским футболом и имеет шесть голов в 12 матчах против команд, вратарем которых был Джордан Пикфорд. Для голкипера англичан этот поединок может стать 17-м на чемпионатах мира — это повторение рекордного показателя среди вратарей сборной Англии.

Мексика подходит к игре без кадровых потерь, тогда как участие Деклана Райса остается под вопросом. В то же время Рис Джеймс имеет шанс вернуться в состав.

Хочешь максимум от события мирового футбольного соревнования — заходи на GGBET. Готовые экспрессы на главные матчи дня, предварительно собранные экспертами бетбилдеры на топ-встречи, одни из лучших коэффициентов на рынке, эксклюзивные бонусы на время турниров и быстрые выплаты. На победителей ждет общий призовойфонд 3 000 000 грн. Все для лета большой игры!

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Мексика — Англия так: коэффициент на победу мексиканцев — 3.14, на победу англичан — 2.41. Кто выйдет сильнее — выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

РЕКЛАМА

21+

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Предложение действует с 10 июня 2026 года по 19 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Детали на сайте ggbet.ua.

Под "3000000 грн призовых" понимается возможность принять участие в розыгрыше общего призового фонда в размере 3000000 гривен, а под получением приза — его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua, актуальны на 15:59 5.07.2026 и могут изменяться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.