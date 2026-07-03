Павел Василенко

Сборная Англии решила отложить свой рейс в Мехико на матч 1/8 финала чемпионата мира против Мексики из-за опасений по поводу шпионажа, сообщает Daily Mail. Согласно информации, после победы над ДР Конго (2:1) команда Томаса Тухеля вернулась на свою тренировочную базу в Канзас-Сити вместо поездки в Мехико. Это решение связано с опасениями, что мексиканцы могут попытаться шпионить за тактическими планами англичан на предстоящий матч.

Тренировочная база сборной Англии находится под усиленной охраной. Ранее сообщалось, что мексиканские болельщики планируют устроить своим соперникам «адскую ночь». Они планируют лишить игроков сна накануне матча 1/8 финала чемпионата мира, используя мощные громкоговорители и автомобильные гудки.

Матч Мексика – Англия состоится 6 июля.