Сергей Разумовский

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Мексики уверенно обыграла Эквадор и прошла в следующий раунд турнира.

Один из хозяев Мундиаля фактически повторил сценарий матча-открытия, когда мексиканцы также одержали победу благодаря голам Киньонеса и Рауля Хименеса. На этот раз сборная Эквадора оказалась в роли команды, которая не смогла удержать уже знакомых героев мексиканской атаки.

Счет в встрече был открыт на 22-й минуте, когда Киньонес воспользовался своим моментом и вывел Мексику вперед. Уже на 31-й минуте преимущество своей команды удвоил Рауль Хименес, который еще до перерыва сделал положение соперника значительно сложнее.

Если в матче-открытии эти же футболисты отличались в разных таймах, то теперь мексиканцам хватило лишь первых получаса поединка, чтобы обеспечить себе комфортный результат. После этого хозяева турнира контролировали ход игры и без лишних нервов довели поединок до победного завершения. На последних минутах еще и удаление заработал представитель Арсенала в составе эквадорцев Инкапье.

Таким образом, сборная Мексики вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026. Свой следующий матч команда проведет 6 июля на домашнем стадионе против победителя пары Англия – ДР Конго.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

Мексика – Эквадор 2:0

Голы: Киньонес, 22, Хименес, 31

Мексика: Ранхель, Санчес, Монтес, Васкес, Гальярдо, Ромо (Варгас 74), Лира, Мора (Гутьеррес 58), Альварадо (Рейес 80), Киньонес (Пинеда 80), Р. Хименес (С. Хименес 74)

Эквадор: Галиндес, Франко (Медина 46), Ордоньес (Пресиадо 46), Пачо, Инкапье, Эбола (Х. Кайседо 79), Вите, М. Кайседо, Ангуло (Паэс 79), Валенсия (Родригес 59), Плата

Предупреждения: Франко 45+1, Паэс 90+3, М. Кайседо 90+9

Удаление: Инкапье 90+5

Видео: MEGOGO