Сергей Разумовский

Сборная Украины U-21 потерпела поражение в товарищеском матче против США. Встреча состоялась в словенском городе Рогашка-Слатина и завершилась со счетом 3:1 в пользу американской команды.

Единственный гол в составе молодежной сборной Украины забил Артем Гусол. Его мяч открыл счет в этом поединке, однако не помог команде избежать поражения.

Результаты сборной Украины U-21 в последнее время остаются неутешительными. В последних семи матчах команда одержала лишь одну победу — в марте над Венгрией со счетом 2:1. За этот период украинцы четыре раза проиграли и дважды сыграли вничью.

На фоне такой серии все более актуальным становится вопрос будущего главного тренера Унаи Мельгосы. Его контракт с УАФ действителен до 30 июня 2026 года, информации о желании сторон продолжить сотрудничество пока нет.

Следующий матч в рамках июньского сбора молодежная сборная Украины проведет 8 июня. Соперником украинцев станет сборная Японии U-21. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.