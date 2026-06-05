Сергей Разумовский

Трабзонспор официально объявил о подписании украинского центрального полузащитника Руслана Малиновского. 33-летний футболист перешел в турецкий клуб после того, как покинул Дженоа на правах свободного агента.

“Bazı kararlar sadece renklerle değil, kimlikle verilir.”



Yeni bir hikayeyi başlatan seçim: 𝐑𝐮𝐬𝐥𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐥𝐢𝐧𝐨𝐯𝐬𝐤𝐲𝐢 ❤️💙 pic.twitter.com/r76fIWxuet — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 5, 2026

Украинец подписал с Трабзонспором контракт, рассчитанный на три сезона. Ранее в СМИ появлялась информация, что зарплата Малиновского в новом клубе составит около 1,2 млн евро в год.

Для Малиновского этот переход стал новым этапом в карьере после выступлений в Италии. До этого полузащитник играл за Дженоа, а также хорошо известен по выступлениям в Серии А в составе Аталанты. Кроме того, украинец имеет опыт игры в чемпионатах Бельгии и Франции, а также регулярно вызывался в национальную сборную Украины.

В новой команде Малиновский не будет единственным украинским футболистом. За Трабзонспор уже выступает центральный защитник Арсений Батагов. Таким образом, в составе турецкого клуба теперь будет сразу двое представителей Украины.

Прошлый сезон Трабзонспор завершил на третьем месте в чемпионате Турции. Команда боролась в верхней части турнирной таблицы и по итогам кампании получила право претендовать на участие в еврокубках.

Также ранее сообщалось, что Трабзонспор может усилиться еще одним украинцем. В прессе появлялись слухи о возможном интересе турецкого клуба к вингеру Виктору Цыганкову, который выступает за Жирону.