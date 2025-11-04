Мельгоса вынес вердикт. Кто сыграет за молодежную сборную Украины в ноябре?
Объявлен список игроков, которые поедут на сбор, посвящённый матчам квалификации на Евро-2027
около 1 часа назад
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса объявил список из 23 футболистов, которые будут готовиться к ноябрьским матчам: отбор Евро-2027 (U-21) против Турции и товарищеская встреча с Албанией. Отборочный матч с Турцией состоится 14 ноября в Стамбуле, а товарищеский матч с Албанией – 17 ноября в Эльбасане. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
👥 Состав молодежной сборной Украины
🧤 Вратари: Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Виктор Долгий (Александрия), Иван Пахолюк (Колос Ковалевка).
🛡 Защитники: Алексей Гусев (Кудривка), Сергей Корнийчук (Верес Ровно), Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко, Тарас Михавко (оба — Динамо Киев), Виталий Холод (Рух Львов), Николай Огурков (Александрия).
🧠 Полузащитники: Антон Царенко (Лехия, Польша), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Данил Кревсун (Боруссия Д, Германия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Даниил Ващенко (Александрия), Роман Саленко, Артем Слесар, Андрей Маткевич (все — Заря Луганск), Артем Гусол (Колос Ковалевка), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы).
🎯 Нападающие: Артем Степанов (Нюрнберг, Германия), Александр Пищур (ЭТО Дьёр, Венгрия).
В финальной части Евро-2027 (U-21) сыграют 16 сборных: Албания, Сербия и еще 14 команд, которые определятся по итогам квалификации. На турнир также отправятся девять победителей групп, лучшая команда среди вторых мест и четыре победителя плей-офф с участием восьми других обладателей вторых позиций.
