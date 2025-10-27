Нападающий Эмполи Богдан Попов заявил, что не собирается менять футбольное гражданство, несмотря на недостаток игрового времени в молодежной сборной Украины.

Я украинец и всегда чувствовал себя украинцем. Более того, сейчас во время войны я горжусь этим. Я уже говорил, что хочу стать игроком основного состава главной сборной, но понимаю, что к этому нужно прийти.

Что касается молодёжной сборной, то я не доволен тем игровым временем, которое я получил, и считаю, что имею на это право. Понимаю, что решение принимает тренер, и я это принимаю. Но я тоже имею право на своё мнение и на принятие решения. Возможно, не стоит терять время. Об этом я уже имел беседу с моим менеджером Андреем Головашем.

Но ни в коем случае я не стану поднимать вопрос, разыгрывать спектакль о смене гражданства. У меня достаточно сил, чтобы решить эту проблему на футбольном поле. Сегодня один тренер, завтра другой. Тем более, что я ещё могу играть за сборную до 19 лет, где у меня сложились очень хорошие отношения с тренерским составом, – сказал Попов в интервью «Чемпиону».