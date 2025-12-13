Павел Василенко

Лионель Месси превратил свой приезд в Индию в настоящее футбольное безумие. Суперзвезда мирового футбола прибыл в Калькутту рано утром в субботу в рамках тура GOAT Tour 2025, и город буквально взорвался от эмоций.

Тысячи болельщиков с аргентинскими флагами и футболками Месси заполонили территорию вокруг аэропорта и выстроились вдоль дороги к отелю. Люди скандировали его имя, танцевали и праздновали появление кумира, словно победу на чемпионате мира. Кортеж с Месси двигался под усиленной охраной, но даже это не сдерживало волну восторга.

Среди фанатов были и гости из других стран. Один болельщик, который приехал из Непала, признался, что увидеть Месси своими глазами — мечта всей его жизни.

«Мы годами просыпались посреди ночи, чтобы смотреть его матчи, жертвовали работой и учебой. А теперь я здесь, в Индии, и вижу его вживую. Это невероятно», – сказал он.

Возле отеля Месси снова ждали толпы людей с флагами, баннерами и символикой местных фан-клубов. Вскоре аргентинец появился на стадионе «Солт-Лейк-Сити», где его приветствовали более 110 тысяч зрителей.

Особым сюрпризом для Месси стала 21-метровая статуя с трофеем чемпионата мира, торжественно открытая в Калькутте в честь его приезда — жест, который еще раз подчеркнул культовый статус футболиста в Индии.

Трехдневный тур Месси по стране стартует сегодня. В ходе визита он планирует посетить четыре крупных города, в том числе Калькутту и Мумбаи. Также ожидается его встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.