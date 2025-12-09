Павел Василенко

Дэвид Бекхэм, один из совладельцев Интер Майами, признал: его мечта удержать Лионеля Месси во Флориде даже после завершения карьеры не осуществится. Хотя он и надеялся, что аргентинская легенда свяжет свое будущее с клубом, сам Месси имеет совсем другие планы.

``` ``` «Я хотел бы, чтобы Лео остался жить в Майами после завершения карьеры. Но он сказал мне, что думает только о жизни рядом с «Камп Ноу». Никто не любит Барселону так, как он. У него символ клуба даже на ноге», – рассказал Бекхэм в эфире Apple TV после празднования чемпионства MLS.

Главной темой, конечно, стала одержанная победа.

«В последние минуты мы просто хотели это доказать. Отдам должное Ванкувер Вайткепс – они провели отличный матч и давили на нас. Были периоды, когда они были лучше. Но всё изменилось, когда мы взяли под контроль центр поля. Когда Месси получает мяч, он создает моменты. Команда осталась единой».

Месси – живая икона Барселоны: 778 матчей, 672 гола, 303 ассиста, 35 трофеев, среди них 10 чемпионатов Испании и три титула клубного чемпиона мира.

После ухода из Барселоны в 2021 году он выступал за ПСЖ, а с июля 2023-го играет за Интер Майами. В октябре форвард подписал новый контракт с клубом.