В Индии представили 20-метровую статую Месси
Аргентинец присоединится к церемонии открытия через видеосвязь
44 минуты назад
В Индии представили 20-метровую статую Лионеля Месси. Как сообщает Ole, официальная церемония открытия состоится в Калькутте во время визита аргентинца в страну. Из соображений безопасности Месси будет наблюдать за открытием через видеосвязь.
Фанаты смогут посетить фан-зону, посвященную Месси. Там установлена скульптура форварда в натуральную величину на троне, а также воссоздан его дом в Майами: манекены футболиста и членов его семьи расположены на балконе. Кроме этого, можно осмотреть комнату с копиями всех трофеев аргентинца.
Официальная презентация статуи состоится на стадионе Солт-Лейк в Калькутте, который вмещает 70 000 зрителей. Позже монумент установят рядом со статуей Диего Марадоны, открытой во время его визита в 2017 году.
Ожидается, что Месси посетит в Индии четыре города: Калькутту, Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели.
Напомним, Месси с Интером Майами одержал победу в финале плей-офф MLS.