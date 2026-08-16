Сергей Разумовский

Лионель Месси провел результативный матч за Интер Майами в регулярном чемпионате МЛС, однако не смог помочь своей команде избежать разгромного поражения. В домашнем противостоянии против Нэшвилла клуб аргентинского нападающего уступил со счетом 1:4.

Месси начал встречу в стартовом составе и принял непосредственное участие в единственном голе Интера Майами. На 45-й минуте аргентинец отдал результативную передачу, благодаря которой его команда смогла сократить отставание в счете и уйти на перерыв с лучшими шансами на положительный результат.

До этого Месси имел возможность самостоятельно отличиться. При счете 0:1 в пользу Нэшвилла арбитр назначил пенальти в ворота гостей, однако аргентинец не смог переиграть голкипера. Вратарь правильно выбрал направление удара и отбил мяч с одиннадцатиметровой отметки.

После перерыва Нэшвилл воспользовался ошибками соперника и сумел развить свое преимущество. Интер Майами не нашел ответа на атакующие действия гостей и в итоге пропустил четыре мяча. Перед финальным свистком Месси также получил желтую карточку – предупреждение было показано на 59-й минуте встречи.

Несмотря на результативную передачу, аргентинец продолжил свою безголевую серию в регулярном чемпионате МЛС. Месси не забивает уже на протяжении трех матчей, что является нетипичным показателем для одного из главных лидеров Интера Майами.

В текущем сезоне чемпионата МЛС нападающий провел 16 поединков. За это время он забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Таким образом, даже при отсутствии голов в последних матчах Месси продолжает оставаться одним из самых продуктивных футболистов команды.

МЛС, 31-й тур

Нэшвилл – Интер Майами 4:1

Голы: Нахар, 17, Мухтар, 49, 63, Сарридж, 56 – Сеговия, 45+3