Магучих завоевала золото чемпионата Европы в прыжках в высоту
Для украинской спортсменки это третья подряд золотая медаль на континентальных первенствах
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в Бирмингеме.
Украинка опередила своих главных конкуренток — полячку Марию Жодзик и черногорку Марию Вукович — на высоте 1.97 метра, которую взяла с первой попытки.
Это третье подряд золото для Магучих на континентальных первенствах.
ЧЕ-2026 по легкой атлетике. Прыжки в высоту. Финал
1 Ярослава Магучих (Украина) — 1,97
2 Мария Жодзик (Польша) — 1,95
3 Мария Вукович (Черногория) — 1,95
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5 Ирина Геращенко (Украина) — 1,92
«Хочется подняться на самую высокую ступень»: Могучих — о выходе в финал ЧЕ-2026.