Шеремет и Бухов вышли в финал ЧЕ-2026 на 50-метровке вольным стилем
Никита повторил рекорд Украины
На чемпионате Европы по плаванию в Париже произошли полуфинальные заплывы на дистанции 50 метров вольным стилем.
Украинские пловцы Никита Шеремет и Владислав Бухов квалифицировались в финал, выиграв свои заплывы.
Шеремет показал лучшее время в полуфиналах, повторив рекорд Украины, который принадлежит Бухову — 21,38 секунды.
Финальный заплыв состоится в воскресенье, 16 августа, в 19:30.
Четырехкратный олимпийский чемпион Маршан выиграл первое в карьере золото чемпионата Европы.