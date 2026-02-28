Павел Василенко

Футболисты Интер Майами готовятся к символическому визиту в Белый дом в начале марта – традиционному событию для чемпионов американских лиг. По информации The Athletic, команда планирует побывать в Вашингтоне 5 марта, непосредственно перед матчем MLS против Ди Си Юнайтед.

Главная интрига – возможное появление Лионеля Месси. Для аргентинской легенды это может стать первым визитом в резиденцию президента США. В 2025 году Месси уже получал приглашение от тогдашнего главы государства Джо Байдена, который наградил его Президентской медалью Свободы – высшей гражданской наградой страны. Однако тогда футболист не смог присутствовать на церемонии лично.

Теперь ситуация может измениться. Подобные приемы являются частью американской спортивной традиции: успешные профессиональные и университетские команды регулярно посещают Белый дом после завоевания титулов. В последний раз такую честь имели игроки Коламбус Крю.

Если поездка состоится, Месси не только внесет еще одну яркую страницу в свою карьеру в США, но и окажется в центре внимания мировых медиа – ведь сочетание его имени с политическим символом Америки всегда вызывает резонанс.