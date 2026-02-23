MLS приняла решение по эпизоду с участием нападающего Интер Майами Лионеля Месси после матча первого тура регулярного чемпионата против Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Guardian.

Напомним, команда аргентинца потерпела разгромное поражение со счетом 0:3. После финального свистка Месси направился в судейскую комнату, что вызвало подозрения о возможном давлении на судей.

Однако, дисциплинарная комиссия лиги рассмотрела ситуацию и не нашла никаких нарушений в действиях восьмикратного обладателя Золотого мяча. В MLS также подчеркнули, что аргентинец не заходил в раздевалку судей.

Свой следующий матч Интер Майами проведет против Орландо Сити.