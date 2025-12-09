Павел Василенко

Нападающий Интер Майами Лионель Месси второй раз подряд был назван самым ценным игроком MLS, став первым футболистом в истории соревнований, который сохранил эту престижную награду.

38-летний форвард помог своей команде одержать победу в финале MLS против Ванкувер Уайткэпс (3:1), сделав два ассиста.

«Лео прекрасно играл на протяжении всего сезона, цифры говорят сами за себя», – сказал агентству AP тренер Интер Майами Хавьер Маскерано.

Месси получил 70,4 процента голосов.

«Его футбольный менталитет совсем отличается от других игроков. Интенсивность, с которой он проявляет себя на поле, и постоянное стремление к ценным трофеям делают его лучшим футболистом планеты», – подчеркнул комиссар соревнований Дон Гарбер.

В 2025 году Месси провел 34 матча в MLS, отметившись 35 забитыми мячами и 23 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.