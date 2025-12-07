Сергей Разумовский

В финале плей-офф МЛС Интер Майами одержал историческую победу в финале плей-офф МЛС, обыграв Ванкувер Вайткэпс Томаса Мюллера со счетом 3:1.

Уже на 8-й минуте хозяева повели в счете после автогола Окампо, что позволило им спокойнее контролировать игру. Во втором тайме канадская команда сумела вернуть интригу: на 60-й минуте Ахмед сравнял счет, и казалось, что финал может затянуться до драматической развязки. Однако конец матча полностью остался за Интером. На 71-й минуте де Поль снова вывел флоридский клуб вперед, а уже на 90+6-й Альенде поставил точку, сделав счет 3:1.

Настоящим героем финала стал Лионель Месси, который оформил результативные передачи на второй и третий голы своей команды, фактически решив судьбу титула. Матч стал особенно эмоциональным еще и потому, что для Жорди Альбы и Серхио Бускетса это был последний матч не только в сезоне МЛС, но и в их профессиональных карьерах – оба ветерана объявили о завершении выступлений заранее. Завершить путь чемпионством в финале плей-офф – символический идеальный финал их эпохи, а для Интера Майами – исторический трофей, к которому причастна легендарная испанско-аргентинская тройка.

Вашему вниманию обзор исторического матча.

МЛС. Плей-офф, финал

Интер Майами – Ванкувер Вайткэпс 3:1

Голы: Окампо, 8 (автогол), де Поль, 71, Альенде, 90+6 – Ахмед, 60

Интер: Риос, Альба, Фрей (Вейгандт 90+1), Аллен, Фалькон, Гальего (Сеговия 56), Альенде, Бускетс, де Поль, Сильветти (Брайт 78), Месси

Вайткэпс: Такаока, Лаборда, Окампо, Блекмон, Призо-Мбонг (Пюпе 68), Кубас (Накамура 82), Бергольтер, Ахмед (Голд 68), Сабби (Нелсон 90+1), Мюллер, Уайт

Предупреждения: Гальего, Фалькон, де Поль, Риос – Уайт, Окампо, Блекмон, Кубас, Лаборда, Бергольтер