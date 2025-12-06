Павел Василенко

Стадион «Чайз» примет футбольное событие, которое уже называют самым громким в Северной Америке за последние годы – финал Кубка МЛС 2025 между Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс.

Хотя матч официально состоится в Форт-Лодердейле, в полусотне километров от Майами, на трибунах преимущество будет очевидным: домашняя публика будет поддерживать Лионеля Месси.

Аргентинский гений перешел в МЛС два года назад, чтобы поднять Интер Майами на мировой уровень, и теперь стоит в шаге от первого большого трофея с клубом. На его пути – опасный Ванкувер, команду которого ведет опытный Томас Мюллер.

Этот матч станет особенным еще по одной причине: легендарные Жорди Альба и Серхио Бускетс сегодня вечером проведут последний матч в своих выдающихся карьерах. Для двух символов Барселоны титул МЛС стал бы символическим идеальным прощанием. Оба присоединились к клубу летом 2023 года.

Интер Майами входит в финал в отличной форме: команда разгромила Нью-Йорк Сити в полуфинале, где блестяще сыграли Месси, Бускетс, Альба и автор хет-трика Альенде.

Билеты уже давно раскуплены, а фанаты прибывают со всей Америки и Канады.

По прогнозам, трансляция финала может стать одной из самых рейтинговых в истории МЛС – ожидается около 4,5 миллионов зрителей.

Поединок начнется сегодня в 21:30 по киевскому времени.