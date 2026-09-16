Сергей Разумовский

Сборная Аргентины в ближайшее международное окно сыграет три товарищеских матча. 30 сентября команда встретится с Боливией, 3 октября — с Буркина-Фасо, а 6 октября — с Бенином.

На официальных ресурсах Федерации футбола Аргентины опубликовали список из 28 футболистов, которые выступают в зарубежных чемпионатах и получили вызов в национальную команду.

В список вошли Лионель Месси, его партнер по Интер Майами Родриго Де Поль и полузащитник Бетиса Джованни Ло Чельсо. Федерация отметила, что эти трое присоединятся к сборной только для участия в последнем товарищеском матче против Бенина.

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапия подтвердил, что матч 6 октября станет прощальным матчем Месси в составе национальной команды. По его словам, после разговора с главным тренером Лионелем Скалони было принято решение пригласить капитана сборной на матч в Аргентине, чтобы он получил должное прощание.

31 августа 2026 года Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. На его счету 207 матчей, 125 голов и 68 результативных передач за национальную команду.

Вместе со сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира, дважды Кубок Америки и Финалиссиму. Также онявляется олимпийским чемпионом и чемпионом мира среди команд до 20 лет. Кроме того, футболист дважды становился финалистом чемпионата мира – в 2014 и 2026 годах.