Металлист 1925 и Агробизнес забили семь мячей в матче 1/8 финала Кубка Украины
Определился последний четвертьфиналист турнира
около 1 часа назад
В матче 1/8 финала Кубка Украины харьковский Металлист 1925 отпраздновал победу над волочиским Агробизнесом. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Младена Бартуловича.
В первом тайме харьковская команда забила три мяча – отметились Иван Калюжный и дважды Питер Итодо.
На 50-й минуте вингер Металлиста 1925 Денис Антюх сделал счет 4:0. Но футболисты Агробизнеса не опустили руки и сумели возродить интригу. Сперва забил лидер Агробизнеса, нападающий Максим Войтиховский, а через три минуты после этого разницу до двух мячей сократил защитник Иван Гаврушко.
Уже в компенсированное время Агробизнес забил и в третий раз – снова отметился Гаврушко.
Таким образом, Металлист 1925 стал последним четвертьфиналистом турнира.
Кубок Украины, 1/8 финала
Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3
Голы: Итодо, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 – Войтиховский, 66, Гаврушко, 69, 90+1.