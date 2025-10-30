Павел Василенко

В матче 1/8 финала Кубка Украины харьковский Металлист 1925 отпраздновал победу над волочиским Агробизнесом. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Младена Бартуловича.

В первом тайме харьковская команда забила три мяча – отметились Иван Калюжный и дважды Питер Итодо.

На 50-й минуте вингер Металлиста 1925 Денис Антюх сделал счет 4:0. Но футболисты Агробизнеса не опустили руки и сумели возродить интригу. Сперва забил лидер Агробизнеса, нападающий Максим Войтиховский, а через три минуты после этого разницу до двух мячей сократил защитник Иван Гаврушко.

Уже в компенсированное время Агробизнес забил и в третий раз – снова отметился Гаврушко.

Таким образом, Металлист 1925 стал последним четвертьфиналистом турнира.

Кубок Украины, 1/8 финала

Металлист 1925 – Агробизнес – 4:3

Голы: Итодо, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 – Войтиховский, 66, Гаврушко, 69, 90+1.