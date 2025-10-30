Киевское Динамо накануне одержало победу над донецким Шахтером в домашнем матче 1/8 финала Кубка Украины. После финального свистка полузащитник столичного клуба Владимир Бражко поделился своими впечатлениями от игры и оценил выступление команды.

«Во-первых, сегодня пришло довольно много болельщиков, и мы очень благодарны им за поддержку. Эта победа стала возможной благодаря им. Когда я шел разминаться перед вторым таймом, они аплодировали, подбадривали, подгоняли вперед во втором тайме. В первом тайме, возможно, была некоторая неуверенность, но есть как есть, и слава Богу, что мы выиграли.

Что касается второго гола, то я бы не сказал, что там моя заслуга — это заслуга всей команды. Пробил головой, хотелось забить, но хорошо, что Герреро забил — в другом случае было бы очень обидно. Это футбол, и мы не знали, что может случиться в следующие минуты. Конечно, было сложно, и хорошо, что до перерыва мы не пропустили.

Моей задачей на второй тайм было больше помочь команде в целом, больше играть вперед, так как мы проигрывали, больше обострять игру. Вы видели, что они подсели во втором тайме, и уже мы больше создавали моментов. Можно сказать, поменялись ролями после перерыва. Хорошо, что мы выиграли, и поздравляю всех болельщиков с победой», — заявил украинский исполнитель для клубной пресс-службы.