Кубок Украины. Сказка Агротеха закончилась в 1/8 финала
Любительский коллектив покинул турнир
31 минуту назад
Фото - УАФ
Агротех и Феникс-Мариуполь открывали заключительный день программы 1/8 финала Кубка Украины. Встреча в Кропивницком до последнего держала в напряжении фанатов обеих команд.
В основное время команды обменялись голами Вильхового и Чичикова. Игра перешла в серию пенальти, где ключевым оказался промах футболиста Агротеха Ковтуненко, который не смог попасть в ворота.
В итоге, Феникс-Мариуполь под руководством Максима Фещука сыграет в четвертьфинале Кубка Украины.
Кубок Украины. 1/8 финала
Агротех — Феникс-Мариуполь — 1:1 (6:7 по пенальти)
Голы: Вильховой, 37 - Чичиков, 78