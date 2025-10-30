Агротех и Феникс-Мариуполь открывали заключительный день программы 1/8 финала Кубка Украины. Встреча в Кропивницком до последнего держала в напряжении фанатов обеих команд.

В основное время команды обменялись голами Вильхового и Чичикова. Игра перешла в серию пенальти, где ключевым оказался промах футболиста Агротеха Ковтуненко, который не смог попасть в ворота.

В итоге, Феникс-Мариуполь под руководством Максима Фещука сыграет в четвертьфинале Кубка Украины.

Кубок Украины. 1/8 финала

Агротех — Феникс-Мариуполь — 1:1 (6:7 по пенальти)

Голы: Вильховой, 37 - Чичиков, 78

Расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины на 30 октября.