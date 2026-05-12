Сергей Разумовский

В 28-м туре украинской Премьер-лиги Металлист 1925 в Житомире сыграл в результативную ничью с Карпатами, а Кривбасс на выезде уверенно победил Верес.

Матч между Металлистом 1925 и Карпатами завершился со счетом 2:2. Харьковчане, которые были номинальными хозяевами встречи, выиграли первый тайм благодаря голу Забергджи на 41-й минуте.

После перерыва Карпаты смогли перевернуть игру. Главным героем львовян стал Чачуа, который оформил дубль. Сначала он сравнял счет на 52-й минуте, а уже через семь минут реализовал пенальти и вывел Карпаты вперед.

Также в составе львовской команды дебютной результативной действием отметился арендованный из Динамо Валентин Рубчинский, который записал на свой счет ассист.

Однако удержать победный счет Карпатам не удалось. На 65-й минуте Итодо забил второй мяч Металлиста 1925 после передачи Кастильо. Для венесуэльца это был уже второй ассист в матче. В итоге команды поделили очки — 2:2.

В параллельном поединке Кривбасс одержал убедительную выездную победу над Вересом — 3:1. Криворожане открыли счет на 26-й минуте усилиями Шевченко. Во втором тайме Джовани и Мулик довели преимущество гостей до разгромной.

Верес смог ответить лишь одним голом. На 73-й минуте отличился Протасевич, который помог ровенской команде избежать крупного поражения.

После этой победы Кривбасс набрал 47 очков и по дополнительным показателям опередил Металлист 1925. Харьковчане, в свою очередь, фактически потеряли шансы на еврокубки, так как отстают от третьего ЛНЗ на семь баллов.

Если Динамо, которое имеет 48 очков, победит Колос, который набрал 46 пунктов, киевляне почти гарантируют себе как минимум четвертое место. В таком случае для бело-синих речь пойдет лишь о повторении исторического антирекорда, а не его побитии.

УПЛ, 28-й тур

Металлист 1925 – Карпаты 2:2

Голы: Забергджи, 41, Итодо, 65 – Чачуа, 52, 59 (пен.)

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Салюк, Шабанов, Павлюк, Калюжный, Рашица (Моура 75), Забергджи (Антюх 75), Аревало (Чурко 17; Когут 87), Кастильо (Мба 87), Итодо

Верес: Домчак, Лях, Сыч, Бабогло, Стецьков, Эдсон Фернандо (Булеза 71), Костенко (Мирошниченко 90), Чачуа, Рубчинский (Шах 80), Алькаин (Квасница 80), Карабин (Эрики 71)

Предупреждения: Павлюк, 27, Забергджи, 45, Итодо, 49, Калюжный, 59 – Стецьков, 49, Костенко, 70

Верес – Кривбасс 1:3

Голы: Протасевич, 73 – Шевченко, 26, Джовани, 59, Мулик, 63

Верес: Горох, Стамулис, Харатин, Вовченко, Смиян, Бойко, Клёц (Нийо, 67), Фабрисио (Годя, 66), Гонсалвеш (Протасевич, 66), Байя (Матковский, 74), Шарай (Мурашко, 79).

Кривбасс: Кемкин, Бекавац (Боржес, 85), Джонс, Виливальд, Юрчец, Араухо, Шевченко, Джовани (Бутенко, 85), Каменский (Мулик, 62), Парако, Сек (Бар Лин, 85).

Предупреждения: Харатин, 42, Клёц, 64