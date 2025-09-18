Павел Василенко

Сегодня продолжились матчи 1/16 финала Кубка Украины игрой в Запорожье, где местный Металлург противостоял Феникс-Мариуполю, а победитель определился лишь в серии пенальти.

Хозяева открыли счет, когда в добавленное к первому тайму время отличился голом Дмитрий Иродовский. Во втором тайме на 53-й минуте счет сравнял Артур Ременяк.

В итоге победитель дуэли определился в серии пенальти, где точнее били игроки гостей – 4:2 в пользу мариупольцев.

Кубок Украины, 1/16 финала

Металлург – Феникс-Мариуполь – 1:1. По пенальти – 2:4

Голы: Иродовский, 45+1 – Ременяк, 53.