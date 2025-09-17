Павел Василенко

Кривбасс не без проблем прошел Чернигов в матче 1/16 финала Кубка Украины. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты из Кривого Рога.

Главный тренер Кривбасса Патрик ван Леувен подвёл итоги поединка.

«Ситуацию с заменами? Это моя зона ответственности. Посмотрим, какое решение примет Федерация футбола Украины. Я не очень доволен первым таймом. Хотелось бы увидеть от ребят более высокий темп и лучшую реализацию моментов. У нас боевая команда, поэтому мы всегда ожидаем большего. Сегодняшним выступлением полностью довольными быть не можем», – цитирует ван Левена клубная пресс-служба.

Напомним, что на 70-й минуте встречи главный тренер криворожской команды Патрик ван Леувен провёл ротацию, и на поле одновременно находились восемь легионеров. Регламент Кубка Украины, как и в Премьер-лиге, позволяет иметь вместе на поле не более семи иностранцев.