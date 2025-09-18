Хорватский спортивный директор Шахтера Дарио Срна прокомментировал отмененный гол бразильского полузащитника Изаки Силвы в поединке 1/16 финала Кубка Украины против любительского Полесья Ставки, завершившегося со счетом 1:0.

На 74-й минуте встречи Изаке после навеса с правого края корпусом отправил мяч в сетку, однако судейская бригада не засчитала взятие ворот. Срна ограничился короткой реакцией на этот момент.

«Ничего не меняется», – написал Срна в сторис Instagram.

Следующего соперника донецкий клуб в Кубке Украины узнает после процедуры слепого жребия. Другие матчи стадии 1/16 финала пройдут 18, 23 и 24 сентября.