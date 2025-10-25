Мичел: «Цыганков постепенно выходит на свой лучший уровень»
Специалист оценил состояние украинца
32 минуты назад
Главный тренер Жироны Мичел высказался относительно ситуации в каталонской команде накануне очередного матча Ла Лиги, упомянув украинского полузащитника Виктора Цыганкова.
«Сегодня не сыграют Давид, Хуан Карлос, Франсес и Донни ван де Бек. Унахи и Тома Лемар восстановились к матчу.
Нам также нужно, чтобы Абель Руис и Цыганков продолжали в том же духе, так как это важные игроки, которые постепенно выходят на свой лучший уровень», – цитирует Мичела FútbolFantasy.
Сегодня Жирона примет Овьедо в матче 10-го тура Ла Лиги. Начало встречи в 15:00 по Киеву.
27-летний Цыганков в нынешнем сезоне принял участие в трех матчах Жироны, оформив одну голевую передачу.
На данный момент каталонская команда занимает последнее, 20-е место турнирной таблицы Ла Лиги, имея шесть очков в своем активе.