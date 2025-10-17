Главный тренер Жироны Мичел Санчес накануне матча девятого тура Ла Лиги с Барселоной прокомментировал возвращение в состав команды вингера Виктора Цыганкова.

«С Цыганковым всё в порядке. На самом деле он и Абель Руис прошли через сложный процесс, но постепенно возвращаются к своей лучшей форме. Они важные игроки для нас.

Я общался с ними о их самочувствии, чтобы они знали – мы рядом. Надеюсь, что после сегодняшнего дня они смогут быть с нами в обычном режиме», – сказал Мичел на предматчевой пресс-конференции.