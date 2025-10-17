Тренер Жироны прокомментировал восстановление Цыганкова после травмы
Украинец готов помочь команде
около 1 часа назад
Главный тренер Жироны Мичел Санчес накануне матча девятого тура Ла Лиги с Барселоной прокомментировал возвращение в состав команды вингера Виктора Цыганкова.
«С Цыганковым всё в порядке. На самом деле он и Абель Руис прошли через сложный процесс, но постепенно возвращаются к своей лучшей форме. Они важные игроки для нас.
Я общался с ними о их самочувствии, чтобы они знали – мы рядом. Надеюсь, что после сегодняшнего дня они смогут быть с нами в обычном режиме», – сказал Мичел на предматчевой пресс-конференции.
Цыганков получил травму в конце августа, пропустив шесть матчей каталонцев, а также сентябрьские и октябрьские матчи сборной Украины.
Поединок между Барселоной и Жироной начнется в 17:15 по киевскому времени.
Виктор Цыганков в нынешнем сезоне принял участие в двух поединках за каталонцев, оформив один ассист.
Жирона на данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея шесть зачётных пунктов в своем активе.