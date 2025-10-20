49-летний испанский тренер Мичел вписал свое имя в историю Жироны, несмотря на поражение от Барселоны в девятом туре Ла Лиги (1:2).

Этот матч стал для него 190-м у руля команды, что стало новым рекордом по количеству проведенных игр во главе клуба.

Таким образом, Мичел превзошел достижение Пабло Мачина, который руководил Жироной в 189 матчах в течение почти четырех лет.

Мичел возглавляет команду с сезона 2021/22. За этот период он поднял Жирону в элиту испанского футбола, привел к бронзовым медалям Ла Лиги и впервые вывел клуб в Лигу чемпионов.

Под его руководством команда одержала 82 победы, сыграла 36 раз вничью и потерпела 72 поражения.