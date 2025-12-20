Мичел: «Цыганкову нужно чувствовать себя лидером»
Специалист высказался о украинце
около 9 часов назад
Главный тренер Жироны Мичел поделился мнением о нынешней форме вингера каталонцев Виктора Цыганкова.
«Я думаю, что он сделал шаг вперёд. Он командный игрок и ему нужно чувствовать себя лидером. Он думает о команде, и когда видит, как товарищи по команде делают шаг вперёд, он тоже это делает.
Ему было трудно стать ключевым игроком, но он улучшился. Он очень талантлив как с мячом, так и без него, в атаке и защите», – цитирует Мичела Marca.
Цыганков в нынешнем сезоне провел 12 матчей за Жирону, забив четыре гола и сделав два ассиста.
В настоящее время команда 28-летнего украинца занимает 18 место турнирной таблицы Ла Лиги, имея 15 зачётных пунктов.
В следующем туре чемпионата Испании 21 декабря каталонцы будут принимать Атлетико.