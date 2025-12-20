Главный тренер Жироны Мичел поделился мнением о нынешней форме вингера каталонцев Виктора Цыганкова.

«Я думаю, что он сделал шаг вперёд. Он командный игрок и ему нужно чувствовать себя лидером. Он думает о команде, и когда видит, как товарищи по команде делают шаг вперёд, он тоже это делает.

Ему было трудно стать ключевым игроком, но он улучшился. Он очень талантлив как с мячом, так и без него, в атаке и защите», – цитирует Мичела Marca.