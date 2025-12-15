Украинский вингер Жироны и национальной сборной Виктор Цыганков может в ближайшее время сменить клуб.

Как сообщает Сanarysports, интерес к 28-летнему футболисту проявляет Фенербахче — 19-кратный чемпион Турции, который в этом сезоне борется за титул в Суперлиге.

В нынешней кампании Цыганков провел 12 матчей за каталонский клуб, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.

Жирона находится на 18-й позиции в турнирной таблице Ла Лиги, имея 15 очков. В следующем туре команда украинца сыграет дома против мадридского Атлетико – встреча запланирована на 21 декабря.

Ранее сообщалось, что Цыганков в матче против Реала Сосьедад оформил исторический дубль в составе Жироны.