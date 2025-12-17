Украинского полузащитника Жироны Виктора Цыганкова признали лучшим игроком 16-го тура Ла Лиги по версии аналитического сервиса FotMob.

В матче против Реала Сосьедад, который завершился победой Жироны со счетом 2:1, 28-летний футболист оформил дубль и получил оценку 9,2 - это самый высокий показатель среди всех участников тура.

Игра Цыганкова была оценена выше выступлений звезд испанских грандов. Вингер Барселоны Рафинья, который также оформил дубль в матче с Осасуной, получил 9,0 балла, а полузащитник Реала Джуд Беллингем, который отметился ассистом в поединке с Алавесом, был оценен в 8,6.

После 16 туров Жирона набрала 15 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице, лишь на одно очко опережая зону вылета. В следующем туре команда Мичела Санчеса примет мадридский Атлетико на своем поле.

Матч состоится 21 декабря и начнется в 15:00 по киевскому времени.