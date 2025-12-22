Павел Василенко

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко продолжит контракт со столичным клубом, чтобы киевляне смогли получить финансовую компенсацию в случае его будущего трансфера за границу.

Об этом рассказал известный комментатор Игорь Цыганык в авторском шоу на YouTube. По его словам, 27-летний футболист стремится попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов, однако одновременно продемонстрировал принципиальную позицию по отношению к своему нынешнему клубу.

«Шапаренко хочет уехать за границу, но здесь стоит отдать ему должное. Он принял решение продлить контракт с Динамо, чтобы в случае серьёзного предложения клуб получил деньги. Он не хочет, чтобы кто-то спекулировал на теме бесплатного ухода», – заявил Цыганик.

Также комментатор сообщил, что варианты продолжения карьеры для Шапаренко активно рассматриваются. В частности, интерес к украинцу проявляла испанская Жирона, однако финансовые условия не устроили киевский клуб.

«Шапаренко предлагали Жироне, но они не готовы заплатить сумму, которая бы удовлетворила Динамо. Поиск вариантов продолжается», – добавил Цыганик.

В текущем сезоне Шапаренко провел 22 матча за Динамо во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

Его действующий контракт с киевским клубом действует до 30 сентября 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро.