Мичел признал коллективную слабость Жироны
Каталонцы далеки от лучшей версии
около 3 часов назад
Фото - Жирона
Главный тренер Жироны Мичел проанализировал выступления каталонцев в первой половине сезона. Его слова приводит AS.
Нам не хватает прочности на уровне структуры. 33 пропущенных гола – это слишком много. Ощущение слабости коллективное, потому что я говорю не только об одном защитнике. Посмотрите на сегодняшние пропущенные голы – они возникли из ситуаций, которых можно было избежать. Мы должны совершенствоваться, чтобы стать более цельной командой, - сказал Мичел.
