Главный тренер Жироны Мичел подвел итоги матча 17 тура Ла Лиги против Атлетико (0:3). Его слова приводит AS.

Ощущение на поле было такое, что Атлетико был чрезвычайно сильным. Мы пытались создавать опасные моменты, но не смогли. У нас был важный момент с участием Витселя, но Облак сделал прекрасный сейв, а в дуэлях соперник нас превзошел. Меня раздражает счет 0:3, потому что игра была обманчивой. Они контролировали матч и просто не позволяли нам ничего. Нас не было в третьей зоне, мы не создавали моментов, а во время контратак было видно, что они могли нанести серьезный урон.

Я не знаю, могли бы мы сыграть более оборонительно, ведь нам не хватает решимости. Но это касается не только этого матча — так было на протяжении всего года. С другими командами мы можем компенсировать это игрой, но против такого соперника нам очень тяжело.

Атлетико позволяет очень мало и является физически сильной командой с жесткой ментальностью. Диего Симеоне сумел сделать так, чтобы его команда всегда боролась. Нам было тяжело в дуэлях. У меня осталось ощущение, что нам было тяжело создавать моменты и могли пропустить гол в любой момент. Это то, что нужно исправить. Мы не можем конкурировать с ними на равных, но в Ла Лиге нам нужно иметь лучший оборонительный баланс и больше решительности. Мы — команда, которая пропустила больше всего голов. Даже под небольшим давлением мы страдаем, и это то, что нужно исправить в зимнее трансферное окно, — рассказал Мичел.