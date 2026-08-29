Сергей Разумовский

Украинский вингер Виктор Цыганков уже начал тренировки в составе своего нового клуба. Главный тренер Аякса Мичел Санчес сообщил, что футболист полностью присоединился к командной работе, однако его возвращение в матчи будет происходить постепенно.

По словам наставника, тренерский штаб не планирует сразу использовать украинца на протяжении всего поединка. Цыганков должен постепенно набрать оптимальные физические кондиции и адаптироваться к требованиям новой команды.

Он полностью присоединился к команде, но мы хотим постепенно вводить его в игру. Мичел Санчес

Украинец уже провел первую тренировку вместе с партнерами и получил право выступать за Аякс в официальных матчах. В то же время в воскресном матче четвертого тура Эредивизи против Телстара он еще не попадет в заявку.

Ожидается, что Цыганков получит возможность дебютировать за амстердамский клуб в одном из ближайших матчей. Точные сроки его выхода на поле будут зависеть от физического состояния футболиста и решения тренерского штаба.

Напомним, 28-летний вингер подписал с Аяксом контракт до 30 июня 2029 года. Нидерландский клуб, который 36 раз становился чемпионом страны, рассчитывает на украинца как на одного из важных игроков атакующей линии.

До перехода в Аякс Цыганков выступал за Жирону. В прошлом сезоне он провел в составе испанской команды 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.