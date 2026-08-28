Павел Василенко

Украинский вингер Виктор Цыганков может дебютировать за Аякс уже в ближайшее воскресенье в выездном матче чемпионата Нидерландов против Телстара. Амстердамский клуб в рекордно короткие сроки оформил все необходимые документы и зарегистрировал футболиста.

Как сообщает De Telegraaf, Аякс сможет включить 28-летнего украинца в заявку на поединок, который состоится 30 августа. Ранее ожидалось, что дебют Цыганкова состоится не раньше 5 сентября в матче с ПСВ.

После официальной презентации футболиста в четверг амстердамцам удалось оперативно оформить для него разрешение на работу и зарегистрировать в КНВБ. В пятницу Цыганков впервые провел тренировку вместе с новыми партнерами.

Таким образом, украинец уже может получить свой первый шанс в составе Аякса. В то же время окончательное решение о его участии в матче примет главный тренер Мичел Санчес. Наставник оценит физическую готовность новичка и определит, стоит ли выпускать его на поле.

Матч Телстар – Аякс начнется в воскресенье в 16:45 по киевскому времени.

Цыганков подписал с новым клубом контракт до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, сумма его перехода составила четыре миллиона евро.