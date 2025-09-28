Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко подвел итоги матча 1-го тура ЧМ-2025 против Южной Кореи (2:1). Его слова приводит УАФ.

Я очень счастлив, что получилось стартовать с победы. Это то, о чем мы мечтали. Вообще игра оказалась нервной, нелегкой. Первый тайм был за нами, потом корейцы повысили интенсивность, и нам после 60-й минуты не хватало скорости, создавать моменты стало проблематично, поэтому мы больше действовали позади, где-то через вратаря. Соперник в конце встречи за счет давления и выполнения стандартов доставил нам много хлопот.

Но мне понравилось, что все ребята были очень заряжены, старались терпеть, выкладывались на сто процентов. На первое место в таких турнирах выходит результат, качество игры забывается, а счет запомнят все.

Конечно, нам нужно проанализировать игру, восстановиться и двигаться дальше, настраиваться на следующие поединки. - сказал Михайленко.