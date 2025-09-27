Известны дальнейшие шаги Динамо после провала с Карпатами
Уже совсем скоро киевлянам предстоит провести стартовый матч Лиги конференций против Кристал Пэлас
Главный тренер Динамо Александр Шовковский после сенсационной ничьей в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против Карпат (3:3) сообщил о дальнейших планах команды перед игрой первого тура Лиги конференций против Кристал Пэлас. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
❓ Как вы будете готовиться к матчу Лиги конференций?
Ми залишаємось у Львові. Завтра ми тренуємось тут, післязавтра вирушаємо до Любліна.
❓ Ваш следующий соперник, Кристал Пэлас, сегодня победил Ливерпуль. Уже разбирали эту команду?
У нас є достатньо інформації, але ми ще не розбирали цього суперника. Ми готуємось до кожної наступної гри незалежно від статусу суперника.
Это уже третья потеря очков для Динамо в украинской Премьер-лиге подряд. Более того, каждая из них – с пропущенными мячами на последних минутах. Ранее «бело-синие» дважды сыграли со счетом 2:2 с Оболонью и Александрией.
Ранее Шовковский обвинил арбитра в результативной ошибке в пользу Карпат.
