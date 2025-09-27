Сергей Стаднюк

Главный тренер Динамо Александр Шовковский после сенсационной ничьей в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против Карпат (3:3) сообщил о дальнейших планах команды перед игрой первого тура Лиги конференций против Кристал Пэлас. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

❓ Как вы будете готовиться к матчу Лиги конференций?

Ми залишаємось у Львові. Завтра ми тренуємось тут, післязавтра вирушаємо до Любліна. Олександр Шовковський

❓ Ваш следующий соперник, Кристал Пэлас, сегодня победил Ливерпуль. Уже разбирали эту команду?

У нас є достатньо інформації, але ми ще не розбирали цього суперника. Ми готуємось до кожної наступної гри незалежно від статусу суперника. Олександр Шовковський

Это уже третья потеря очков для Динамо в украинской Премьер-лиге подряд. Более того, каждая из них – с пропущенными мячами на последних минутах. Ранее «бело-синие» дважды сыграли со счетом 2:2 с Оболонью и Александрией.

Ранее Шовковский обвинил арбитра в результативной ошибке в пользу Карпат.