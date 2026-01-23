Бывший главный тренер и легенда киевского Динамо Алексей Михайличенко прояснил ситуацию относительно новости о его избиении сантехника.

«Я с ним разговаривал как с мужчиной, который ударил и обругал мою жену, а не как с сантехником.

Пропала вода. Во всех домах вернули, а в нашем замерз бойлер или что-то такое из-за его непрофессионализма. И не было холодной воды. И жители дома, четыре женщины, пошли выяснять ситуацию как-то. И приехала аварийная служба, которая разобралась с этим делом, но нужно было довести до конца.

Он ударил в грудь мою жену и сказал, вы все за*бали. И после этого жена позвала меня, и я по-мужски пришел с ним поговорить. И, ну да, за грудки мы взяли, но словами и больше ничего. Я не бил его, я не применял физическое насилие», – сказал Михайличенко в комментарии журналисту Игорю Бурбасу.